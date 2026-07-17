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PREVARA

Optužena dvojica Beograđana: Starici u BiH ukrali 9.000 KM pozivajući je na "igru sa kovanicama"

Prijeti im kazna od tri godine zatvora

Osnovni sud u Trebinju. Arhiv

N. J.

prije 1 sat 12 minuta

Osnovni sud u Trebinju je potvrdio optužnicu protiv N. P. (1985) i T. D. (1974), obojica iz Beograda, državljani Srbije, zbog sumnje da su počinili krivično djelo prevara.

Terete se da su 25. jula 2024. godine u Trebinju 76-godišnju staricu A. Ž. doveli u zabludu i naveli da preduzme štetnu radnju za svoju imovinu. 

Kako se navodi u saopćenju Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, uvjerili su je da može ostvariti lagan novčani prihod igrom sa kovanicama, nakon čega je ona iz svog stana uzela i predala im 4.500 eura (blizu 9.000 KM).

N. P. je tada, kako se navodi, započeo sa brojanjem, dok se T. D. udaljio u obližnji ulaz navodeći da nije zaključao svoj stan, te se N. P. dao u bijeg.

Za krivično djelo prevara je zakonom predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine.

# OPTUŽNICA
# TREBINJE
# PREVARA
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