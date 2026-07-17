Broj povrijeđenih u nesreći kod Zvornika porastao na četiri: Dvije osobe teško povrijeđene, automobil smrskan

- U nesreći su učestvovala dva vozila marke Pasat. Prvobitna informacija je bila da je troje povrijeđenih, ali četiri lica su povrijeđena - kazala je za "Avaz" glasnogovornica PU Zvornik.

Kako smo ranije pisali u Drinjači kod Zvornika na magistralnom putu Zvornik – Milići jutros je došlo do stravične saobraćajne nesreće.

Policijski službenici PU Zvornik su izvršili uviđaj po odobrenju dežurnog tužioca nadležnog tužilaštva koji je naložio da se dostavi izvještaj za krivično djelo ugrožavabnje javnog saobraćaja, dodala je.

Četiri lica su se javila na ukazivanje lekarske pomoći JU "Bolnica" Zvornik.

Prema nezvaničnim informacijama dvije osobe teško su povrijeđene, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, dok za četvrtu osobu nisu se mogli izjasniti za stepen povreda.

Na automobilima je pričinjana velika materijalna šteta, a na fotografiji sa lica mjesta može se videti da je zadnji dio jednog od vozila potpuno smrskan.