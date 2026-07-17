Tijelo pronađeno kod Željezničke stanice u Sarajevu

Kod Željezničke stanice u Sarajevu večeras je pronađeno tijelo jedne osobe, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

- Policijska uprava Novo Sarajevo u 20:20 sati zaprimila je dojavu da je jednoj osobi pozlilo u blizini Željezničke stanice.

Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo u 20:40 sati konstatovala je smrt.

Mrtvozornik je u 21:00 sat utvrdio da je riječ o prirodnoj smrti - rečeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.