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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Tijelo pronađeno kod Željezničke stanice u Sarajevu

Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo u 20:40 sati konstatovala je smrt

PU Novo Sarajevo u 20:20 sati zaprimila je dojavu. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Sedin Spahic

prije 2 sata 43 minute

Kod Željezničke stanice u Sarajevu večeras je pronađeno tijelo jedne osobe, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

- Policijska uprava Novo Sarajevo u 20:20 sati zaprimila je dojavu da je jednoj osobi pozlilo u blizini Željezničke stanice.

Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo u 20:40 sati konstatovala je smrt.

Mrtvozornik je u 21:00 sat utvrdio da je riječ o prirodnoj smrti - rečeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

# SARAJEVO
# TIJELO
# MUP KS
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