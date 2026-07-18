Policija u Mrkonjić Gradu rasvijetlila tešku krađu iz ugostiteljskog objekta: Nestalo 1.330 KM

Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad uspješno su rasvijetlili krivično djelo teške krađe počinjeno u jednom ugostiteljskom objektu na području ove općine.

Brzim operativnim radom na terenu, policija je za manje od 24 sata uspjela identifikovati osobu osumnjičenu za provalu i krađu novca.

Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad 17. jula 2026. godine identifikovali su osobu M. P. iz Mrkonjić Grada za koju postoje osnovi sumnje da je počinila krivično djelo "teška krađa" - saopćeno je iz PU Mrkonjić Grad.

Slučaj je policiji prijavljen dan ranije, kada je vlasnik ugostiteljskog objekta prijavio provalu i krađu dnevnog pazara.

Naime, Policijskoj stanici Mrkonjić Grad 16. jula prijavljeno je da je nepoznata osoba nasilno ušla u unutrašnjost lokala.

Prema izjavi vlasnika, iz objekta je ukraden novac u iznosu od 1.330 KM.

Odmah nakon zaprimljene prijave policijski službenici pokrenuli su istragu, a zahvaljujući operativnim provjerama i prikupljenim informacijama s terena sumnja je ubrzo usmjerena prema M. P. iz Mrkonjić Grada.

O svim okolnostima i do sada prikupljenim informacijama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Pod nadzorom tužilaštva policija nastavlja s preduzimanjem svih zakonom predviđenih mjera i radnji s ciljem potpunog dokumentovanja ovog krivičnog djela.