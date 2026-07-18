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VATRENA PRIJETNJA

Požar na divljem odlagalištu južno od Mostara

Vatrogasci su izašli na teren i rade na lokalizaciji vatre

Vatrena prijetnja. Hercegovinainfo

D. E.

prije 1 sat 20 minuta

U poslijepodnevnim satima izbio je požar na divljem odlagalištu otpada u mjestu Lakševine, južno od Mostara.

Na terenu su pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar s jednim vatrogasnim vozilom. 

Vatrogasci gase požar i nastoje spriječiti njegovo širenje na okolno područje, prenosi Hercegovinainfo.

# HERCEGOVINA
# MOSTAR
# POŽAR
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