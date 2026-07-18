Požar na divljem odlagalištu južno od Mostara

U poslijepodnevnim satima izbio je požar na divljem odlagalištu otpada u mjestu Lakševine, južno od Mostara.

Na terenu su pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar s jednim vatrogasnim vozilom.

Vatrogasci gase požar i nastoje spriječiti njegovo širenje na okolno područje, prenosi Hercegovinainfo.