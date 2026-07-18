Požar na divljem odlagalištu južno od Mostara

U poslijepodnevnim satima izbio je požar na divljem odlagalištu otpada u mjestu Lakševine, južno od Mostara.
VATRENA PRIJETNJA
Vatrogasci su izašli na teren i rade na lokalizaciji vatre
Vatrena prijetnja. Hercegovinainfo
U poslijepodnevnim satima izbio je požar na divljem odlagalištu otpada u mjestu Lakševine, južno od Mostara.
Na terenu su pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar s jednim vatrogasnim vozilom.
Vatrogasci gase požar i nastoje spriječiti njegovo širenje na okolno područje, prenosi Hercegovinainfo.
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DETALJI POLICIJSKE AKCIJE