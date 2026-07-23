Smrt Adema Jušića u Bihaću i dalje pod istragom: Sedam osumnjičenih bez zabrana, Tužilaštvo ulaže novu žalbu

Slučaj smrti 22-godišnjeg Adema Jušića iz Bihaća i dalje je pod velom istrage.

Ni nakon sedam mjeseci niko nije odgovarao za njegovu smrt nakon što je podlegao povredama u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić”u Bihaću.

Izjavljena žalba

Ovaj stravični događaj izazvao je veliku pažnju javnosti i pokrenuo istragu o okolnostima nesreće i pružanja medicinske pomoći.

Kako je ranije pisao „Dnevni avaz“, prema nezvaničnim informacijama, 9. jula 2026. godine, uhapšeno je sedam osoba s Odjela hirurgije Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić”.