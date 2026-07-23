Smrt Adema Jušića u Bihaću i dalje pod istragom: Sedam osumnjičenih bez zabrana, Tužilaštvo ulaže novu žalbu

Slučaj smrti 22-godišnjeg Adema Jušića iz Bihaća i dalje je pod velom istrage.
Ni nakon sedam mjeseci niko nije odgovarao za njegovu smrt nakon što je podlegao povredama u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić”u Bihaću.
Izjavljena žalba
Ovaj stravični događaj izazvao je veliku pažnju javnosti i pokrenuo istragu o okolnostima nesreće i pružanja medicinske pomoći.
Kako je ranije pisao „Dnevni avaz“, prema nezvaničnim informacijama, 9. jula 2026. godine, uhapšeno je sedam osoba s Odjela hirurgije Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić”.
Tada su uhapšeni Hajrudin Halilović, Nedžad Pervanić, Ajla Samardžić, Amar Muslić, Behrudin Behrem, Senka Kličić i Dženita Kauković.
- Putem saopćenja koje je objavljeno na oficijelnoj web-stranici dana 14. 7. 2026. godine Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo je javnost da je na rješenje Kantonalnog suda u Bihaću kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih sedam osumnjičenih u predmetu „Adem Jušić“ izjavljena žalba – navodi se u odgovoru na upit „Dnevnog avaza“ iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Ponovno odlučivanje
- Odlučujući o žalbi, vanraspravno vijeće Kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. 7. 2026. godine u najvećem dijelu uvažilo žalbene prigovore Tužilaštva i zbog bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH predmet vratio sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje. U ponovnom postupku sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Bihaću je donio istu odluku, odnosno ponovno odbio raniji prijedlog Tužilaštva, odnosno nije odredio mjere zabrane koje su se odnosile na: zabranu preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, zabranu posjećivanja određenih mjesta ili područja i zabranu sastajanja s određenim osobama – navode iz Tužilaštva u odgovoru.
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, na takvu odluku Kantonalnog suda u Bihaću izjavit će žalbu u zakonom predviđenom roku, dodali su iz Tužilaštva u odgovoru na upit „Dnevnog avaza“.
Detalji nesreće
Stravična saobraćajna nesreća koja je prethodila smrti 22-godišnjeg Jušića dogodila se 1. januara 2026. godine u Bihaću, kod Bakšaiškog mosta.
U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila marke Golf, a Jušić je u jednom od vozila bio saputnik. Nakon sudara zadobio je teške tjelesne povrede, zbog kojih je prevezen u Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, gdje je 2. januara 2026. godine preminuo.