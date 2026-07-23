Automobilom sletio u rijeku, život mu spasili policijski službenici

Na regionalnom putu R-443 u mjestu Polje, općina Kreševo, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je putničko motorno vozilo sletjelo u nabujalu rijeku Kreševčicu.

Vozilo sletjelo u nabujalu rijeku

Tijekom jakog nevremena i obilnih padavina dana 21. jula, oko 13.25 sati, policijski službenik Dario Tomić uočio je s prozora službenih prostorija putničko motorno vozilo koje se kretalo iz pravca Kreševa prema Kiseljaku. Dolaskom u blizinu poslovnice JP "Elektroprivreda HZ HB", vozilo je naglo skrenulo ulijevo i sletjelo u nabujalu rijeku, saopćeno je u četvrtak iz MUP-a SBK.

Uvidjevši opasnost, Tomić je odmah alarmirao kolegu Sašu Slijepčevića, te su se obojica bez oklijevanja uputila na mjesto događaja.

Dolaskom na lice mjesta zatekli su putničko motorno vozilo marke VW Sharan, sive boje, prevrnuto na lijevu bočnu stranu u koritu nabujale rijeke.

Policajci mu spasili život

Policijski službenici odmah su ušli u vodu i prišli vozilu u kojem su zatekli vozača koji je prethodno bio u besvjesnom stanju.

Upotrebom fizičke snage uspjeli su ispraviti vozilo i vratiti ga na točkove, nakon čega su vozača sigurno izvukli kroz suvozačeva vrata.

Nakon izvlačenja, vozač se osvijestio, te potvrdio da je tijekom vožnje izgubio svijest i da se u vozilu nalazio sam.

O svemu je odmah obaviješten dežurni vođa smjene, koji je na lice mjesta uputio policijsku patrolu radi vršenja uviđajnih radnji.

Utvrđeno je da je vozilom upravljao R. T. (rođen 2001. godine) iz Kreševa, koji je nakon ukazane prve pomoći upućen u Dom zdravlja Kreševo na daljnji medicinski pregled.

- Ovim putem upućujemo iskrene pohvale policijskim službenicima Dariju Tomiću i Saši Slijepčeviću na iskazanoj visokoj profesionalnosti, hrabrosti i nesebičnoj reakciji kojom su spasili ljudski život - ističu iz MUP-a.

Naglasili su kako ovaj događaj još jednom potvrđuje da su policijski službenici, u svakodnevnoj brizi za sigurnost građana, često prvi koji pružaju pomoć kada su sekunde presudne, stavljajući nesebično i vlastite živote u opasnost kako bi spasili tuđe.