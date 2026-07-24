Zvjezdan Misimović ispitan u prostorijama SIPA-e u Banjoj Luci

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od jutros provode pretrese na području Banje Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca.

Predsjednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović je saslušan u prostorijama SIPA-e u Banjoj Luci.

- Postupamo danas na području Banja Luke i Gradiške, ukupno četiri lokacije. Naredba je Osnovnog suda u Banjoj Luci, krivična djela koja su propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske zbog položaja odgovornog lica i pranja novca - potvrđeno je ranije za "Avaz" iz SIPA-e.

Prema informacijama "Avaza" pretresaju se i prostorije Fudbalskog kluba "Borac" te predsjednika kluba Zvjezdana Misimovića.

Na osnovu nezvaničnih informacija, istraga se odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja i pranje novca.

Više informacija bit će poznato tokom dana.