Uhapšen 37-godišnjak, pronađene tri laboratorije i droga

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Šibica".

Na osnovu naredbe Općinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi kuće i stana sa pratećim prostorijama na području Ilidže, kao i dva motorna vozila koje koristi J.B. iz Sarajeva. Tom prilikom su pronađene i oduzete tri aktivne IN-DOOR improvizovane laboratorije za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuane sa više od 280 stabljika, više od 3,3 kilograma suhe zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu, različita oprema potrebna za rad laboratorija, određena suma novca različitih valuta, dva mobilna telefona, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 238. stav 1. KZ FBiH), slobode je lišen J.B. (1989) iz Sarajeva.

Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi i uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu bit će predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.