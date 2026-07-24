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PRIHVAĆEN PRIJEDLOG TUŽILAŠTVA

Tuzlak završio iza rešetaka: U kući mu pronađena laboratorija za drogu, oružje i municija

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Kurtalića

Općinski sud u Tuzli. Facebook

A. O.

prije 53 minute

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za Muriza Kurtalića (53) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja ili eksplozivnih materija i krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK.

Prilikom pretresa koji su po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK 20. jula 2026. godine u porodičnoj kući, poslovnom prostoru i pomoćnim objektima, koje koristi osumnjičeni u Tuzli, je pronađena oprema i improvizovana laboratorija namijenjena za proizvodnju opojne droge, više pakovanja sa oko 930 grama opojne droge marihuana (Cannabis sativa), digitalna vaga, dvije puške, municija i dimna bomba.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode. Policijski službenici su obavili kriminalističku obradu i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predali osumnjičenog u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Kurtalića.

# DROGA
# OPĆINSKI SUD U TUZLI
# TUZLA
# MURIZ KURTALIĆ
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