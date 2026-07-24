Misimović, ipak, nije uhapšen: Istražuje se kako mu je s računa Borca isplaćeno 400.000 KM

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i predsjednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović pozvan je u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), gdje je dao izjavu u okviru istrage koju vodi Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci.

Prema informacijama Istraga.ba, Misimović je pozvan kako bi dao informacije u predmetu koji se odnosi na isplatu 400.000 KM sa računa FK Borac na njegov lični račun.

Sporni novac

Novac je, prema navodima, isplaćen nakon plasmana Borca u Konferencijsku ligu, a isplata je evidentirana kao premija za ostvareni sportski uspjeh.

SIPA je, po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci, istovremeno započela pretrese na više lokacija u vezi s ovim predmetom.

Iz SIPA-e je potvrđeno da se aktivnosti provode na području Banje Luke i Gradiške, na ukupno četiri lokacije.

Sporni novac

Postupamo zbog krivičnih djela koja su propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske, a odnose se na položaj odgovornog lica i pranje novca - saopćeno je iz SIPA-e.

Misimović nije uhapšen niti priveden, već je pozvan da da informacije u okviru istrage. Nadležne institucije nastavljaju provjeru svih okolnosti vezanih za spornu isplatu i finansijske tokove.