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NA METI MISIMOVIĆ

SIPA objavila detalje akcije "Borac"

Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku

Zvjezdan Misimović. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

prije 20 minuta

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su (24.07.2026. godine) realizovali operativnu akciju „Borac“, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari, na tri lokacije u Banja Luci i na jednoj lokaciji u Gradišci, saopćeno je iz SIPA-e.

- Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Zloupotreba položaja odgovornog lica“ i „Pranje novca“ propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Operativna akcija „Borac“ realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - navedeno je iz SIPA-e.

Podsjećamo, meta ove akcije je Zvjezdan Misimović.

# ZVJEZDAN MISIMOVIĆ
# SIPA
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