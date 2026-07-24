SIPA objavila detalje akcije "Borac"

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su (24.07.2026. godine) realizovali operativnu akciju „Borac“, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari, na tri lokacije u Banja Luci i na jednoj lokaciji u Gradišci, saopćeno je iz SIPA-e.

- Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Zloupotreba položaja odgovornog lica“ i „Pranje novca“ propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Operativna akcija „Borac“ realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - navedeno je iz SIPA-e.

Podsjećamo, meta ove akcije je Zvjezdan Misimović.