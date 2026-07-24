Iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, za "Avaz" o akciji SIPA-e: Dvojica osumnjičenih će biti ispitani

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su pretresli prostorije Zvjezdana Misimovića i Fudbalskog kluba Borac zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela "Zloupotreba položaja" i "Pranje novca".

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, pod nadzorom ovog Tužilaštva SIPA je danas poduzimala određene radnje, a po nalogu Osnovnog suda u Banjoj Luci.