Iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, za "Avaz" o akciji SIPA-e: Dvojica osumnjičenih će biti ispitani

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su pretresli prostorije Zvjezdana Misimovića i Fudbalskog kluba Borac zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela "Zloupotreba položaja" i "Pranje novca".
Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, pod nadzorom ovog Tužilaštva SIPA je danas poduzimala određene radnje, a po nalogu Osnovnog suda u Banjoj Luci.
- Dva lica će biti ispitana, ne u Tužilaštvu, već u SIPA-i. Niko nije lišen slobode. Dvojica osumnjičenih će biti ispitani zbog dva krivična djela "Zloupotreba položaja odgovornog lica" i "Pranje novca" - rečeno je za "Avaz" iz OJT Banja Luka.
Podsjetit ćemo, iz SIPA-e je potvrđeno da se aktivnosti provode na području Banje Luke i Gradiške, na ukupno četiri lokacije.
Podsjetit ćemo, iz SIPA-e je potvrđeno da se aktivnosti provode na području Banje Luke i Gradiške, na ukupno četiri lokacije.