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SLUČAJ MISIMOVIĆ

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, za "Avaz" o akciji SIPA-e: Dvojica osumnjičenih će biti ispitani

Niko nije lišen slobode, rečeno je za "Avaz" iz OJT Banja Luka

Misimović na meti SIPA-e. Avaz / Pixsell

Piše: Amila Ovčina

prije 1 sat 55 minuta

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su pretresli prostorije Zvjezdana Misimovića i Fudbalskog kluba Borac zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela "Zloupotreba položaja" i "Pranje novca".

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, pod nadzorom ovog Tužilaštva SIPA je danas poduzimala određene radnje, a po nalogu Osnovnog suda u Banjoj Luci.

- Dva lica će biti ispitana, ne u Tužilaštvu, već u SIPA-i. Niko nije lišen slobode. Dvojica osumnjičenih će biti ispitani zbog dva krivična djela "Zloupotreba položaja odgovornog lica" i "Pranje novca" - rečeno je za "Avaz" iz OJT Banja Luka.

Podsjetit ćemo, iz SIPA-e je potvrđeno da se aktivnosti provode na području Banje Luke i Gradiške, na ukupno četiri lokacije.

Podsjetit ćemo, iz SIPA-e je potvrđeno da se aktivnosti provode na području Banje Luke i Gradiške, na ukupno četiri lokacije.

# ZVJEZDAN MISIMOVIĆ
# SIPA
# FK BORAC
# AKCIJA "BORAC"
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