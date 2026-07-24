Nakon što je direktor vrtića smijenjen oglasio se otac: Iscrpljeni smo, ali tražimo odgovorne

Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka, neumorno se bori za pravdu već pet mjeseci. Njegovo dijete je zlostavljano u vrtiću „Bambini“, u Hadžićima, u februaru 2026. godine, a nakon medijskih napisa uslijedio je prvi korak – direktor vrtića je smijenjen.
Neadekvatni papiri
Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Fatić, zadovoljan je ovom odlukom.
- Ministrica (op.a. Naida Hota-Muminović) je, da kažemo, inicirala tu odluku. Tražila je od Upravnog odbora vrtića da smijeni njega. Međutim, novi koraci su da sad tražimo odgovorne koji su ga postavili, koji su mu dali dozvolu, odobrenje za rad bez papira. Ko ga je šest godina čuvao. To je ta komisija famozna – rekao je Fatić.
Fatić sa svojim bratom već danima stoji s transparentima ispred zgrada Vlade Kantona Sarajevo i Tužilaštva KS tražeći pravdu.
- Transparentno idemo. Ko je bio u komisiji, šta je radila komisija? Informaciju da nije samo ovome vrtiću dodijeljeno rješenje, da je masa privatnih vrtića u KS gdje direktori nemaju adekvatne papire u javnost je iznio bivši uposlenik Ministarstva – ističe Fatić za „Dnevni avaz“.
Bez odgovora
Dodao je da iz Tužilaštva KS još nema konkretnih poteza. Također, dodaje da bi ovaj slučaj ostao „zataškan“ da nisu postojali mediji, tvrdeći da nikada ne bi došao do rezultata. Poručio je da se njegova porodica osjeća jako iscrpljeno nakon pet mjeseci.
- Previše je pet mjeseci razvlačenja pameti od strane institucija, i da nismo izašli na proteste ne bi se ništa desilo – zaključio je Fatić.
Guran u hranilicu
Dječak je zlostavljan na način da su ga dvije vaspitačice gurale u hranilicu za bebe, iako je dijete veće.
- Zlostavljale su ga 25-30 minuta, s njim su se borile. Bukvalno su ga rukama držale za hranilicu. Dok jedna drži, druga tjera ostalu djecu iz te grupe da mu se rugaju, da ga zovu „bebo, bebo“. Prije toga mu oblače pelenu. On je plakao i vrištao. Imaju snimci u Tužilaštvu. Imaju svjedoci. Nalazi vještaka, koji dokazuju i potvrđuju psihičko zlostavljanje i nasilje nad djetetom, fizičko zlostavljanje gdje imamo povrede na leđima. I pored svega, sve je blokirano – ranije je izjavio Fatić.