Nakon što je direktor vrtića smijenjen oglasio se otac: Iscrpljeni smo, ali tražimo odgovorne

Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka, neumorno se bori za pravdu već pet mjeseci. Njegovo dijete je zlostavljano u vrtiću „Bambini“, u Hadžićima, u februaru 2026. godine, a nakon medijskih napisa uslijedio je prvi korak – direktor vrtića je smijenjen. Neadekvatni papiri Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Fatić, zadovoljan je ovom odlukom. - Ministrica (op.a. Naida Hota-Muminović) je, da kažemo, inicirala tu odluku. Tražila je od Upravnog odbora vrtića da smijeni njega. Međutim, novi koraci su da sad tražimo odgovorne koji su ga postavili, koji su mu dali dozvolu, odobrenje za rad bez papira. Ko ga je šest godina čuvao. To je ta komisija famozna – rekao je Fatić.

Fatić sa svojim bratom već danima stoji s transparentima ispred zgrada Vlade Kantona Sarajevo i Tužilaštva KS tražeći pravdu. - Transparentno idemo. Ko je bio u komisiji, šta je radila komisija? Informaciju da nije samo ovome vrtiću dodijeljeno rješenje, da je masa privatnih vrtića u KS gdje direktori nemaju adekvatne papire u javnost je iznio bivši uposlenik Ministarstva – ističe Fatić za „Dnevni avaz“. Bez odgovora Dodao je da iz Tužilaštva KS još nema konkretnih poteza. Također, dodaje da bi ovaj slučaj ostao „zataškan“ da nisu postojali mediji, tvrdeći da nikada ne bi došao do rezultata. Poručio je da se njegova porodica osjeća jako iscrpljeno nakon pet mjeseci.