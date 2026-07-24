U Prijedoru uhapšen muškarac osuđen za ubistvo brata: Poslije svađe ispalio na njega 20 metaka iz automatske puške

Sudska policija RS uhapsila je u Prijedoru Borislava Uzelca (50) nakon što se nije javio na izdržavanje zatvorske kazne.

Kako je saopćila Sudska policija RS, on je nakon hapšenja sproveden u Kazneno-popravni zavod Banja Luka.

Presudom Okružnog suda u Prijedoru, koja je postala pravosnažna u aprilu 2026. godine, za ubistvo brata osuđen je na pet godina i tri mjeseca zatvora.

Ubistvo se dogodilo 2021. godine u Krupe na Uni, kada je Borislav na starijeg brata Zdravka poslije svađe ispalio blizu 20 hitaca iz automatske puške, od kojih ga je više metaka pogodilo te je podlegao. Poslije ubistva, Borislav je sam pozvao policiju i predao se.