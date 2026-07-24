Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Doma zdravlja KS: Zloupotrijebio položaj zbog doktorice stomatologije

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv bivšeg direktora Doma zdravlja KS Milana Miokovića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Tereti se da je od 18. novembra do 02. decembra 2024. godine, kao generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, iskoristio službena ovlaštenja kako bi doktorici stomatologije zaposlenoj u domu zdravlja Ilidža pribavio korist.

Iako je znao da je specijalizaciju iz dječije i preventivne stomatologije dobila na lični zahtjev i o vlastitom trošku, bez javnog konkursa i bez pravnog osnova za plaćeno odsustvo, naložio je izradu i potom potpisao sporazum kojim joj je omogućeno plaćeno odsustvo do završetka specijalizacije te garantovano radno mjesto specijaliste po njenom završetku, saopćilo je Tužilaštvo KS.

Na taj način joj je, kako se navodi, pribavljena korist u vidu isplaćenih bruto plaća od ukupno 20.752,74 KM, pri čemu je oštećena JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

- Za glavni pretres postupajući tužilac predložio je sudu saslušanje 12 svjedoka, vještaka ekonomske struke i izvođenje više od 50 materijalnih dokaza. Istovremeno, sudu je predložena zabrana vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije na rukovodećim pozicijama u svim samostalnim i kolektivnim organima upravljanja u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama u trajanju od 5 godina računajući od dana pravosnažnosti presude - dodaje se u saopćenju.