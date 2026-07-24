Tragedija u Hrvatskoj: Dijete poginulo u teškoj nesreći

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 14:30 sati dogodila na autocesti A3 kod čvora Lužani poginulo je dijete, neslužbeno saznaje SB Online.

Nesreća se dogodila na 190. kilometru južne kolovozne trake autoceste A3, u blizini čvora Lužani. Iz Policijske uprave brodsko-posavske ranije su potvrdili da su u nesreći učestvovala dva vozila te da ima povrijeđenih osoba.

Sat vremena pokušavali reanimirati dijete

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne medicinske pomoći.

Prema riječima svjedoka za SB Online, medicinski tim je gotovo sat vremena pokušavao reanimirati dijete, ali, nažalost, bez uspjeha.

SB Online neslužbeno saznaje i da je još jedna osoba teško povrijeđena te je prevezena u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je zadržana na liječenju.

Teško povrijeđena osoba na intenzivnoj njezi

Direktor bolnice prof. dr. sc. Josip Samardžić rekao je za SB Online da se teško povrijeđena osoba nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.

Prema njegovim riječima, osoba je u procesu obrade zadobijenih teških povreda i trenutno je u stabilnom stanju.

U slavonskobrodskoj bolnici zbrinute su još dvije osobe s lakšim povredama. Samardžić je istakao da će svima biti pružena psihološka pomoć.

Kolona duga četiri kilometra

Saobraćaj na dijelu autoceste između Lužana i Slavonskog Broda odvija se usporeno.

Formirala se kolona duga oko četiri kilometra.