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ISTRAGA U TOKU

Užas u Hercegovini: Nepoznata osoba pucala na porodičnu kuću i automobile

Policija poduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje kako bi utvrdila tačne okolnosti ovog događaja i pronašla počinioca.

MUP ZHK: Istraga je u toku. Hercegovina.info (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

prije 1 sat 29 minuta

Nepoznata osoba pucala je iz vatrenog oružja u smjeru porodične kuće u Tihaljini kod Gruda.

Prilikom pucnjave nastala je materijalna šteta na kući i parkiranim vozilima.

Kako je potvrđeno za portal Jabuka.tv iz MUP-a ZHK, incident se dogodio u noći na četvrtak, 23. jula, a meta napada bila je porodična kuća u vlasništvu Ž. P.

Policijski službenici Policijske uprave Grude odmah su po zaprimljenoj prijavi izašli na teren i osigurali mjesto događaja.

O svemu je obaviještena dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva ZHK. Po njenom nalogu pokrenut je uviđaj zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela “Izazivanje opće opasnosti” iz člana 323. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Istraga je u toku, a policija poduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje kako bi utvrdila tačne okolnosti ovog događaja i pronašla počinioca.

# PUCNJAVA
# GRUDE
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