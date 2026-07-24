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Tragedija u Hrvatskoj: Državljanin BiH izazvao nesreću na A3 kod Lužana, poginulo četverogodišnje dijete

Policija je protiv 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine podnijela krivičnu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu

Nesreća na A3 kod Lužana. Emica Elvedji/PIXSELL

M. Až.

prije 1 sat 5 minuta

Četverogodišnje dijete poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na autocesti A3 kod Lužana, dok su tri osobe povrijeđene. Policija je zbog sumnje da je izazvao nesreću podnijela krivičnu prijavu protiv 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Nesreća se dogodila oko 14:30 sati, a u njoj su učestvovala dva putnička automobila.

Oba vozila udarila u zaštitnu ogradu

Uviđajem koji su proveli Županijsko državno odvjetništvo i policija utvrđeno je da 45-godišnji vozač automobila bh. registarskih oznaka, krećući se u smjeru istoka, nije držao dovoljan razmak od vozila sa srbijanskim registarskim oznakama koje se kretalo ispred njega.

Tim automobilom upravljala je 43-godišnja državljanka Švedske, a u vozilu su se nalazili i 42-godišnji muškarac te dijete rođeno 2022. godine, također državljani Švedske.

Prednjim dijelom svog automobila 45-godišnjak je udario u zadnji dio vozila ispred sebe. Od siline udara oba automobila su odbačena s kolovoza, udarila u zaštitnu ogradu, a nakon nekontroliranog kretanja zaustavila su se na zaustavnoj traci.

Dijete preminulo na mjestu nesreće

U nesreći je 45-godišnji vozač zadobio teške povrede, dok su 43-godišnja vozačica i 42-godišnji putnik lakše povrijeđeni. Svi su prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljem liječenju.

Uprkos pokušajima medicinskih ekipa da ga spase, četverogodišnje dijete preminulo je na mjestu nesreće. Tijelo djeteta prevezeno je u bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Policija je protiv 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine podnijela krivičnu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na krivično djelo izazivanja saobraćajne nesreće u cestovnom prometu.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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