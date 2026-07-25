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UŽAS

Na mladića pucali iz vozila u pokretu: Ovdje je ranjen

Na mjestu događaja nalazili su se pripadnici policije koji su obavili uviđaj

S lica mjesta. Telegraf.rs

S. S.

prije 52 minute

Beogradska policija pokrenula je sinoć opsežnu akciju "Vihor 3" na teritoriji općine Rakovica, nakon oružanog napada u kojem je ranjen dvadesetjednogodišnji Nikola P.

Kako saznaje Telegraf.rs, pucnjava se dogodila nešto prije 23 sata, a prema svjedočenjima očevidaca s mjesta događaja, na mladića je otvorena vatra iz vozila u pokretu.

Na mjestu događaja nalazili su se pripadnici policije koji su obavili uviđaj. 

Policija intenzivno traga za napadačima koji su se, kako se sumnja, s mjesta obračuna udaljili automobilom marke Citroën C2 crvene boje i trenutno su u bijegu.

Patrole koje su prve stigle na mjesto incidenta zatekle su ranjenog mladića. Prema prvim nezvaničnim saznanjima, Nikola P. zadobio je prostrelne rane i pogođen je s čak tri hica u predjelu lijeve noge.

Na terenu je prisutan veliki broj pripadnika policije koji obavljaju uviđaj i tragaju za osumnjičenima, kao i dežurne ekipe Hitne pomoći koje su odmah pružile pomoć povrijeđenom mladiću.

# UBISTVO
# BEOGRAD
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