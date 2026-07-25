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OSNOVNI SUD U DERVENTI

Optužen da je godinama prodavao vozila i dijelove "na crno": Istražitelji pronašli i prepiske s OLX-a

Kao dokazni materijal, prema navodima Tužilaštva, pribavljene su i prepiske između optuženog i drugih korisnika OLX-a

Trgovao vozilima od 2019. do 2026. godine. Screenshot

Dž. B.

prije 41 minutu

Osnovni sud u Derventi potvrdio je optužnicu protiv D.V. (31), kojeg Okružno javno tužilaštvo u Doboju tereti za nedozvoljenu trgovinu vozilima i auto-dijelovima.

Prema navodima optužnice, on je od 2019. do 2026. godine, bez potrebnog ovlaštenja za obavljanje trgovine i posredovanja, putem platforme OLX.ba prodavao vozila i dijelove za automobile, kao i posredovao u njihovoj kupoprodaji.

Tužilaštvo tvrdi da je optuženi trgovao sa više osoba na području Bosne i Hercegovine te da se u optužnici navodi ukupno 107 različitih artikala, među kojima je najveći broj bio povezan s automobilima i automobilskim dijelovima.

Istražitelji navode da su prodaje dogovarane putem OLX platforme, a realizovane direktno - od preuzimanja vozila i dijelova do predaje kupcima i naplate dogovorenih iznosa.

Kao dokazni materijal, prema navodima Tužilaštva, pribavljene su i prepiske između optuženog i drugih korisnika OLX-a. One se nalaze na CD-u dostavljenom od platforme OLX.ba, zajedno s podacima o korisničkom nalogu i dogovorenim kupoprodajama.

O daljem toku postupka odlučivat će nadležni sud.

# DERVENTA
# TRGOVINA
# VOZILA
# OSNOVNI SUD
# NA CRNO
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