Španjolka uhapšena na aerodromu u Zagrebu: U koferu pronađeno skoro 15 kilograma marihuane

Zagrebačka policija završila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španije zbog sumnje da je pokušala prokrijumčariti gotovo 15 kilograma marihuane preko Međunarodnog aerodroma Zagreb. Nakon provedene istrage protiv osumnjičene je podnesena krivična prijava, a predana je i pritvorskom nadzorniku.

Nasumična kontrola dovela do otkrića

Prema navodima Policijske uprave zagrebačke, slučaj se dogodio 21. jula u Velikoj Gorici. Španjolka je doputovala avionom u Hrvatsku, a nakon što je preuzela svoj kofer na traci za prtljag, policijski službenici izdvojili su je u okviru redovnih kompenzacijskih mjera, odnosno nasumične kontrole putnika.

Zbog sumnje da u prtljagu prevozi drogu, policija je zatražila nalog za pretres od Županijskog suda u Velikoj Gorici. Tokom pretresa u koferu su pronađena dva vakuumirana paketa s ukupno 14.920 grama marihuane, za koju istražitelji sumnjaju da je bila namijenjena daljnjoj preprodaji na ilegalnom tržištu.

Podnesena krivična prijava

Policija sumnja da je 32-godišnjakinja prethodno nabavila veću količinu marihuane s ciljem njene dalje distribucije, čime je prekršila odredbe hrvatskog Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga.

Nakon završetka kriminalističke istrage protiv nje je podnesena krivična prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, a osumnjičena je u zakonskom roku predata pritvorskom nadzorniku.