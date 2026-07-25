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AVAZOVA PATROLA

Video / Napuhao 2,02 promila, pa pitao policiju da odveze vozilo kući: "Ispade mi žena"

Tokom kontrole vozila i vozača zabilježena je i neobična situacija kada je jednom muškarcu ispala fotografija, pa je izjavio: “Ispade mi žena”

Avazova patrola. Avaz

Piše: Amila Ovčina

prije 1 sat 31 minutu

U novom izdanju “Avazove patrole” donosimo izvještaj s područja Hadžića, gdje smo pratili rad policijskih službenika Policijske stanice Hadžići.

Noć je protekla poprilično mirno, a brojni vozači imali su urednu dokumentaciju.

Ipak, ima i onih nesavjesnih vozača, pa je tako jedan od njih imao čak 2,02 promila alkohola u krvi.

Zatekli smo ga na pravcu od Hadžića prema Igmanu.

Iako je prvobitno upozoren da ne vozi automobil pod dejstvom alkohola, vozač je svjesno sjeo za volan iako je konzumirao alkohol.

Inače, tokom kontrole vozila i vozača zabilježena je i neobična situacija kada je jednom muškarcu ispala fotografija, pa je izjavio: “Ispade mi žena”.

Pogledajte šta smo zabilježili na terenu.

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# HADŽIĆI
# AVAZOVA PATROLA
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