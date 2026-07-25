MUP KS u jednom danu izdao 1.514 prekršajnih naloga, uhapšene tri osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo tokom jučerašnjeg dana proveli su pojačane kontrole i intervencije na području kantona, a tom prilikom uručili su čak 1.514 prekršajnih naloga te uhapsili tri osobe zbog različitih krivičnih djela i prekršaja.

Krađa i nasilje

Na području općine Novi Grad uhapšen je P. R. (1977.) iz Sarajeva, za kojim je Policijska stanica Ilijaš ranije raspisala potragu zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.

Istog dana, u 13.30 sati, policijski službenici Policijske stanice Novi Grad uhapsili su D. F. (1969.) iz Sarajeva zbog narušavanja javnog reda i mira, dok je na području Ilidže slobode lišen S. M. (1989.) iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Tokom redovnih kontrola saobraćaja policija je podnijela i 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Alkoholisani za volanom

Iz saobraćaja su isključena dva vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, devet osoba koje su vozile prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom, dva vozača kojima je bila izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja, kao i dva vozača kod kojih je utvrđeno prisustvo opojnih droga.

Policija je, također, isključila iz saobraćaja jedno vozilo zbog isteka važenja potvrde o registraciji, tri neregistrovana vozila te tri vozila zbog tehničke neispravnosti.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo najavili su nastavak pojačanih kontrola s ciljem unapređenja sigurnosti građana i povećanja sigurnosti u saobraćaju.