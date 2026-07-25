Potvrđena optužnica protiv 19-godišnjaka iz Livna: Profesoru nakon prepisivanja zaprijetio da će mu "stući glavu"

Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv A. L. (19), kojeg Kantonalno tužilaštvo Livno tereti za ugrožavanje sigurnosti nakon što je, prema navodima optužnice, profesoru uputio ozbiljne prijetnje tokom popravnog ispita.

Incident se dogodio 9. juna ove godine oko 12.30 sati u Srednjoj strukovnoj školi u Livnu, gdje je optuženi polagao popravni ispit iz računovodstva.

Prema optužnici, profesor je primijetio da učenik prepisuje koristeći mobilni telefon, nakon čega mu je oduzeo pismeni rad i više puta zatražio da napusti kabinet.

U optužnici se navodi da učenik nije odmah izašao iz učionice, a prilikom odlaska profesoru je uputio prijetnju riječima: "Stući ću ti glavu", čime je, prema Tužilaštvu, kod profesora izazvao strah i uznemirenost.

Ako bude proglašen krivim, 19-godišnjaku prijeti kazna zatvora do šest mjeseci.

Ročište pred sudijom za prethodno saslušanje Općinskog suda u Livnu zakazano je za 27. august 2026. godine.