Saobraćajna nesreća kod Mostara, nastale velike gužve

Kod Mostara je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

Za sada nema podataka o povrijeđenim osobama. Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Zbog nesreće su nastale velike gužve, a saobraćaj se odvija naizmjenično, samo jednom trakom. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje.