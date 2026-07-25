Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UČESTVOVALA DVA VOZILA

Saobraćajna nesreća kod Mostara, nastale velike gužve

Na mjestu nesreće u toku je uviđaj

Nesreća kod Mostara. Avaz

Amila Bajraktarević
Piše: Amila Bajraktarević

prije 57 minuta

Kod Mostara je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

Za sada nema podataka o povrijeđenim osobama. Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Zbog nesreće su nastale velike gužve, a saobraćaj se odvija naizmjenično, samo jednom trakom. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.