Saobraćajna nesreća kod Mostara, nastale velike gužve

Kod Mostara je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.
SAOBRAĆAJNA NESREĆA
UČESTVOVALA DVA VOZILA
Na mjestu nesreće u toku je uviđaj
Nesreća kod Mostara. Avaz
Kod Mostara je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.
Za sada nema podataka o povrijeđenim osobama. Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja.
Zbog nesreće su nastale velike gužve, a saobraćaj se odvija naizmjenično, samo jednom trakom. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje.
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