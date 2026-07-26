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AUTOMOBILOM USMRTILA PSA

Kćerka žene uhapšene u Ulcinju tvrdi: Šarplaninac je prvo napao našeg ši-cua, a zatim i porodicu

Istraga je u toku, a nadležni organi trebaju utvrditi sve okolnosti događaja

Trenutak kad je pregazila psa. Facebook

Dž. B.

prije 1 sat 51 minutu

Kćerka Saške Stojanoske, Makedonke koja je uhapšena u Ulcinju nakon što je automobilom usmrtila šarplaninca, tvrdi da je njena majka reagovala u pokušaju da zaštiti djecu i njihovog kućnog ljubimca.

U izjavi za televiziju Sitel navela je da je šarplaninac, prema njenim riječima, prethodno napao i usmrtio njihovog malog psa rase ši-cu, a potom ušao u apartman i ugrozio članove porodice, uključujući njenog maloljetnog brata.

Kako je kazala, pas težak više od 50 kilograma napao je njihovog ljubimca pred očima porodice, nakon čega su ga, tvrdi ona, pokušali zaustaviti automobilom kako bi ga odvojili od njih.

Dodala je da je šarplaninac imao vlasnika koji je, prema njenim tvrdnjama, nakon događaja zajedno s grupom ljudi dolazio ispred apartmana i prijetio porodici.

- Gaženje je bilo pokušaj majke da odbrani djecu i njihovog ljubimca - rekla je kćerka Saške Stojanoske.

Iz Tužilaštva u Ulcinju saopćeno je da je Stojanoskoj određeno zadržavanje od 72 sata. Ona se sumnjiči za krivično djelo ubijanja i mučenja životinja, kao i uništavanja njihovog staništa.


# ULCINJ
# APARTMANI
# PREGAZILA PSA
# SAŠKA STOJANOSKA
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