Ruski mediji: Pet državljana BiH poginulo na planini Elbrus

Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dva člana alpinističke ekspedicije preživjela, prenose ruski mediji.

Prema informacijama koje je objavio portal Lenta.ru, pozivajući se na Telegram kanal Shot, jedan od preživjelih uspio je sam sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

Drama na najvišem vrhu Evrope počela je jučer, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Ruski Istražni komitet za Kabardino-Balkariju saopćio je da je jedan od alpinista uspio sići i prijaviti kako je dvojici članova grupe pozlilo na visini od oko 5.100 metara. Tada je navedeno da se pretpostavlja da su preminuli, dok se za preostala četiri člana tragalo.

Kasnije su potvrđene najcrnje slutnje – ukupno je stradalo pet alpinista iz Bosne i Hercegovine, dok je od četvero nestalih spašena samo još jedna osoba.

Elbrus, najviši vrh Rusije i Evrope, poznat je po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Ruski mediji podsjećaju da je na toj planini prije nekoliko dana, 19. jula, tokom uspona poginuo i jedanaestogodišnji dječak, dok je njegov otac zadobio teške povrede.