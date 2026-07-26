Pojavili se prvi snimci užasa na Elbrusu: Pet državljana BiH stradalo, sve se dešavalo na visini od 5.100 metara

Prema informacijama ruskih medija, grupa je jučer ostala zarobljena na visini od oko 5.100 metara, nakon što su se vremenski uslovi naglo pogoršali. Jedan od članova ekspedicije uspio je samostalno sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog preživjelog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica su hospitalizovana.

Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dva člana sedmočlane alpinističke grupe preživjela, prenosi ruski portal Lenta.ru.

Drama je počela kada je sedmočlana grupa krenula u osvajanje Elbrusa. Prema navodima ruskog Istražnog komiteta za Kabardino-Balkariju, jedan od alpinista koji se uspio spustiti prijavio je da je dvojici članova grupe pozlilo na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara. Tada je pokrenuta potraga za ostalim učesnicima ekspedicije.

Prema navodima ruskog Telegram kanala Shot, oni, navodno nisu bili profesionalci.

Lokalni vodiči naveli su da su vremenski uslovi u početku bili povoljni, ali se situacija ubrzo promijenila. Brzina vjetra dostizala je 45 kilometara na sat, a kasnije je porasla na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo kretanje i spasilačku akciju. Ruski mediji navode da su pripadnici spasilačkih službi pronašli tijela stradalih alpinista, dok je potraga za preostalim članovima grupe nastavljena. Kasnije je potvrđeno da je broj žrtava porastao na pet, dok su spašene dvije osobe.

Ruske službe pokrenule su provjeru okolnosti tragedije.