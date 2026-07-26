Rusko ministarstvo objavilo snimke s Elbrusa: Tijela pet bh. državljana još nije moguće evakuirati

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije (MČS) objavilo je snimak sa planine Elbrus, na kojem se vide izuzetno teški uslovi u kojima se odvija spasilačka akcija nakon tragedije u kojoj je poginulo pet državljana Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama ruske državne agencije RIA Novosti, koja se poziva na Glavnu upravu MČS-a za Kabardino-Balkariju, spasilačke ekipe trenutno ne mogu evakuisati tijela stradalih alpinista zbog snažnog vjetra, loše vidljivosti i izuzetno opasnih vremenskih uslova.

Iz ruskog ministarstva naveli su da se tijela nalaze na takozvanom sedlu Elbrusa, na nadmorskoj visini od oko 5.350 metara, te da će njihovo izvlačenje biti moguće tek kada se vremenske prilike poboljšaju.

MČS je potvrdio i da su dvojica preživjelih članova ekspedicije uspješno evakuisana te predata ljekarima na daljnje zbrinjavanje.

Podsjetimo, sedmočlana grupa alpinista iz Bosne i Hercegovine ostala je zarobljena na Elbrusu 25. jula nakon naglog pogoršanja vremena. Jedan član grupe uspio je samostalno sići i pozvati pomoć, dok je drugog pronašla spasilačka ekipa. Pet članova ekspedicije izgubilo je život u ekstremnim uslovima na jednoj od najopasnijih evropskih planina.