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U PRITVORU

Tarik Prusac, koji je ubio suprugu Elmu Godinjak i nakon toga oteo njihovo dijete, počinio samoubistvo

Maloljetno dijete je gledalo kako monstrum ubija suprugu

Tarik Prusac: Ubio Elmu Godinjak, pa dijete odveo na ćevape. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 20 minuta

Tarik Prusac, koji je iz službenog oružja ubio Elmu Godinjak, s kojom je bio u postupku razvoda, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman, potvrđeno je za portal "Avaza".

Podsjećamo, on je nakon ubistva Elme Godinjak oteo njihovo maloljetno dijete i odveo ga na Baščaršiju, a uhapšen je u jednoj ćevabdžinici dok su jeli ćevape.

Sve se desilo prvog maja ove godine, a od tada se monstrum nalazio u pritvoru.

- Pucanj je bio iz neposredne blizine. Utvrđeno je da on nije pozvao Hitnu pomoć, nije provjerio da li je živa. Djevojčica je sve vrijeme prisustvovala i gledala ova dešavanja. Bio je otisak uha na vratima, on je nju čekao i vrebao. Ona je bila u tenama, bila je spremna za van. U stanu su bili prisutni tragovi borbe, bile su razbacane stvari po podu. On je čekao kada će izaći iz stana i napao je. Ona je sitnija osoba, nije imala šanse protiv osumnjičenog koji radi kao zaštitar. Osumnjičeni je bio dužan da preda pištolj u sef, a on to nije uradio, a taj dan nije radio. Agencija ga nije prijavila, tek su prijavili kada su vidjeli da je on počinilac. On je kupio traku u jednoj prodavnici, osoba je bila potpuno izlijepljena. Preko usta i glave bilo je 20 slojeva trake - rekla je tokom ročišta za određivanje pritvora tužiteljica Iva Kurilić.

# SARAJEVO
# TARIK PRUSAC
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