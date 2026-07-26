Tarik Prusac, koji je ubio suprugu Elmu Godinjak i nakon toga oteo njihovo dijete, počinio samoubistvo

Sve se desilo prvog maja ove godine, a od tada se monstrum nalazio u pritvoru.

- Pucanj je bio iz neposredne blizine. Utvrđeno je da on nije pozvao Hitnu pomoć, nije provjerio da li je živa. Djevojčica je sve vrijeme prisustvovala i gledala ova dešavanja. Bio je otisak uha na vratima, on je nju čekao i vrebao. Ona je bila u tenama, bila je spremna za van. U stanu su bili prisutni tragovi borbe, bile su razbacane stvari po podu. On je čekao kada će izaći iz stana i napao je. Ona je sitnija osoba, nije imala šanse protiv osumnjičenog koji radi kao zaštitar. Osumnjičeni je bio dužan da preda pištolj u sef, a on to nije uradio, a taj dan nije radio. Agencija ga nije prijavila, tek su prijavili kada su vidjeli da je on počinilac. On je kupio traku u jednoj prodavnici, osoba je bila potpuno izlijepljena. Preko usta i glave bilo je 20 slojeva trake - rekla je tokom ročišta za određivanje pritvora tužiteljica Iva Kurilić.