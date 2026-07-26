Novi detalji: Monstrum Tarik Prusac počinio samoubistvo vješanjem, zavezao duksericu za krevet

Tarik Prusac, monstrum koji je na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman.
"AVAZ" OTKRIVA
Prema informacijama "Avaza", tijelo je prevezeno u Pokop
Tarik Prusac. Avaz
Tarik Prusac, monstrum koji je na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman.
Podsjećamo, jutros je pronađeno obješeno tijelo i objavljen je uviđaj.
Kako saznaje portal "Avaza", on se objesio tako što je duksericu zavezao za krevet. S njim u sobi su se nalazile tri osobe, ali on je iskoristio trenutak nepažnje.
Prema informacijama "Avaza", tijelo je prevezeno u Pokop.
Inače, Prusac je ubio Godinjak prvog maja ove godine iz službenog pištolja dok je sve to gledalo njihovo maloljetno dijete. Monstrum se nije mogao pomiriti s tim da se razvodi od supruge i da je otišla od njega.
Nakon ubistva Prusac je oteo maloljetno dijete i odveo ga u jednu ćevabdžinicu na Baščaršiji, gdje je i uhapšen istog dana.
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