Novi detalji: Monstrum Tarik Prusac počinio samoubistvo vješanjem, zavezao duksericu za krevet

Tarik Prusac, monstrum koji je na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman.

Podsjećamo, jutros je pronađeno obješeno tijelo i objavljen je uviđaj.

Kako saznaje portal "Avaza", on se objesio tako što je duksericu zavezao za krevet. S njim u sobi su se nalazile tri osobe, ali on je iskoristio trenutak nepažnje.

Prema informacijama "Avaza", tijelo je prevezeno u Pokop.

Inače, Prusac je ubio Godinjak prvog maja ove godine iz službenog pištolja dok je sve to gledalo njihovo maloljetno dijete. Monstrum se nije mogao pomiriti s tim da se razvodi od supruge i da je otišla od njega.