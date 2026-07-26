Tuka izrazio žaljenje na društvenoj mreži za poginulim alpinistima

Poznati bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka oglasao se specifičnom porukom na Facebooku. Postavio je potpuno crn post, čime je simbolično izrazio tugovanje za poginulim alpinistima, svojim sugrađanima iz Zenice.
BH. ATLETIČAR
CRNO
Simboličan crni post
Tuka: Velika tuga. FENA
Poznati bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka oglasao se specifičnom porukom na Facebooku. Postavio je potpuno crn post, čime je simbolično izrazio tugovanje za poginulim alpinistima, svojim sugrađanima iz Zenice.
RASPISANA POTJERNICA