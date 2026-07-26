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CRNO

Tuka izrazio žaljenje na društvenoj mreži za poginulim alpinistima

Simboličan crni post

Tuka: Velika tuga. FENA

R. U.

prije 49 minuta

Poznati bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka oglasao se specifičnom porukom na Facebooku. Postavio je potpuno crn post, čime je simbolično izrazio tugovanje za poginulim alpinistima, svojim sugrađanima iz Zenice.

# ALPINISTI
# TUGA
# AMEL TUKA
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