Planinar Murat Šećeragić za "Avaz": Snažan vjetar na Elbrusu u trenutku dvostruko snižava temperaturu

Planinar iz Sarajeva Murat Šećeragić za "Avaz" je govorio povodom tragedije na ruskoj planini Elbrus u kojoj je poginulo pet bh. planinara.

Šećeragić je bio član ekipe koja je svojevremeno osvojila vrh Elbrusa, te prenosi svoja iskustva sa te planine, govoreći o njenim zamkama i opasnostima. Također, bio je šef osiguranja spasilačkog tima na Araratu i Elbrusu i na oba uspona je, kaže, imao uspješnu intervenciju spašavanja člana od šoka smrzavanja i pronalaženje izgubljenog člana.

- S obzirom na visinu iznad pet hiljada metara na Elbrusu, tu je potrebno imati himalajsku opremu. Usto, to je ugašeni vulkan iz kojeg izlazi sumpor što je dodatna opasnost. Također, u takvom poduhvatu neophodno je pratiti vremensku prognozu, jer vjetar od 70 km/h tu trenutno snižava temperature za dvostruko. Tako, ako je minus 15 stepeni, u trenutku se poveća na minus 30 - rekao je naš sagovornik.