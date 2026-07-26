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UGAŠENI VULKAN

Planinar Murat Šećeragić za "Avaz": Snažan vjetar na Elbrusu u trenutku dvostruko snižava temperaturu

Ovo je svakako velika tragedija ne samo za njihove porodice i prijatelje, planinare, ovo je tragedija za cijelu Bosnu i Hercegovinu, rekao je

Murat Šećeragić. Facebook

Piše: Nedžad Jamaković

prije 42 minute

Planinar iz Sarajeva Murat Šećeragić za "Avaz" je govorio povodom tragedije na ruskoj planini Elbrus u kojoj je poginulo pet bh. planinara.

Šećeragić je bio član ekipe koja je svojevremeno osvojila vrh Elbrusa, te prenosi svoja iskustva sa te planine, govoreći o njenim zamkama i opasnostima. Također, bio je šef osiguranja spasilačkog tima na Araratu i Elbrusu i na oba uspona je, kaže, imao uspješnu intervenciju spašavanja člana od šoka smrzavanja i pronalaženje izgubljenog člana.

- S obzirom na visinu iznad pet hiljada metara na Elbrusu, tu je potrebno imati himalajsku opremu. Usto, to je ugašeni vulkan iz kojeg izlazi sumpor što je dodatna opasnost. Također, u takvom poduhvatu neophodno je pratiti vremensku prognozu, jer vjetar od 70 km/h tu trenutno snižava temperature za dvostruko. Tako, ako je minus 15 stepeni, u trenutku se poveća na minus 30 - rekao je naš sagovornik.

Naglasio je da je vrlo bitno da se ekipa drži na okupu, jer tako ima više šansi da savlada tako ekstremne uslove.

- Ne mogu govoriti ništa unaprijed kako su se dva člana odvojila od grupe, jesu li bili skupa i slično. Ovo je svakako velika tragedija ne samo za njihove porodice i prijatelje, planinare, ovo je tragedija za cijelu Bosnu i Hercegovinu i ja izražavam veliko žaljenje za stradalim planinarima - kazao je Šećeragić za "Avaz".

Pet planinara iz Zenice poginulo je na Elbrusu, dok su dvojica članova ekspedicije preživjela i spašena su, nakon čega im je pružena medicinska pomoć. Kako je ranije objavio portal "Avaza", na planinarenju na Elbrusu su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

# ELBRUS
# RUSIJA
# MURAT ŠEĆERAGIĆ
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