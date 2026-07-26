Pohod bračnog para Okanović na najviši vrh Evrope bio je koban: Avanture su dijelili sa mačkom, a njihova posljednja objava bila je na 4.500 metara

Bračni par Alma i Denis Okanović iz Zenice, koji su poginuli u tragediji na planini Elbrus u Rusiji, samo dva dana prije tragedije, 24. jula, objavili su na svojoj Facebook grupi "Trio Fantastiko" fotografije s aklimatizacije na visini od 4.500 metara nadmorske visine.

Uz osmijehe i dobro raspoloženje pripremali su se za završni uspon prema vrhu Elbrusa, koji je nažalost bio koban.

Iza sebe su ostavili brojne uspomene s planinarskih ekspedicija koje su godinama dijelili s prijateljima i ljubiteljima planina putem svoje Facebook grupe.