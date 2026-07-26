Pohod bračnog para Okanović na najviši vrh Evrope bio je koban: Avanture su dijelili sa mačkom, a njihova posljednja objava bila je na 4.500 metara

Bračni par Alma i Denis Okanović iz Zenice, koji su poginuli u tragediji na planini Elbrus u Rusiji, samo dva dana prije tragedije, 24. jula, objavili su na svojoj Facebook grupi "Trio Fantastiko" fotografije s aklimatizacije na visini od 4.500 metara nadmorske visine.
Uz osmijehe i dobro raspoloženje pripremali su se za završni uspon prema vrhu Elbrusa, koji je nažalost bio koban.
Iza sebe su ostavili brojne uspomene s planinarskih ekspedicija koje su godinama dijelili s prijateljima i ljubiteljima planina putem svoje Facebook grupe.
Na gotovo svim avanturama pratila ih je njihova mačka Macika, koja je postala prepoznatljiv simbol njihovih putovanja. Otud i naziv grupe "Trio Fantastiko" koja je tokom godina postala svojevrsni dnevnik brojnih osvojenih vrhova, putovanja i zajedničkih trenutaka.
Fotografije s Macikom bile su posebno popularne među posjetiocima grupe koji su rado pratili svaku novu planinarsku avanturu ovog bračnog para.
Nažalost, pohod na najviši vrh Evrope završio je tragedijom, te su, usljed naglog pogoršanja vremena, osim bračnog para Okanović poginula još tri člana bh. ekspedicije. Dvojica planinara iz ove ekspedicije su preživjela i pod nadzorom su ljekara.