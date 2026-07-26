Orlić o prvim informacijama: Vidimlić i Adilović su u bolnici, bračni par Okanović i Čaušević i dalje se zvanično vode kao nestali

Ruski komitet za istrage, kao nadležno tijelo, Ambasadi BiH u Moskvi dostavio je službene informacije o nesreći na planini Elbrus u kojoj je stradala grupa bh. planinara. Prema riječima ambasadora naše zemlje Ivana Orlića, potvrđeno je da je sedmero bh. državljana učestvovalo u pohodu ka vrhu Elbrusa.

- Oni su jučer u 01.00 sat iza ponoći krenuli na svoju ekspediciju prema vrhu Elbrusa, da bi isti dan navečer u 21.45 sati jedan od članova ekipe, Kemal Vidimlić se vratio do jedne od postaja i obavijestio da se dvojica članova ekspedicije loše osjećaju. To su Nermin Talam, 1982. godište i Almir Krivdić, 1963. godište, koji su nažalost u međuvremenu poginuli. Vidimlić i Haris Adilović su u bolnici, ukazuje im se liječnička pomoć, a Alma Okanović, Denis Okanović i Meliha Čaušević vode se trenutno kao nestale i za njima se vrši intenzivna potraga - kazao je ambasador Orlić za „Avaz“.

Porodicama nastradalih on je uputio izraze sućuti. Akcija na Elbrusu se nastavlja i u njoj učestvuje 16 spasilaca, ali njihove napore otežavaju izuzetno teški vremenski uvjeti.

- Tamo je sada tzv. bijeli dan. Kad se spoje nebo i zemlja vidljivost je nula i tu se gubi orjentacija čak i za uvježbane ljude, a kamoli za slabije pripremljene ili one koji to nisu očekivali. Ambasada ostaje u obavezi da obavijesti bh. javnost o daljnjem razvoju događaja – kazao nam je Orlić.