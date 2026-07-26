Željka Cvijanović uputila saučešće porodicama stradalih planinara iz Zenice

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus, u Ruskoj Federaciji

- Sa žaljenjem sam primila vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili planinari iz Bosne i Hercegovine. Zbog nenadoknadivog gubitka duboko suosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih i upućujem im izraze saučešća - poručuje Cvijanović.

Na usponu na vrh Elbrus na Kavkazu smrtno je stradalo pet alpinista iz Zenice. Druga ekspedicija sa alpinistima većinom iz Hercegovine je ranije odustala od uspona.