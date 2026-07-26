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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Željka Cvijanović uputila saučešće porodicama stradalih planinara iz Zenice

Zbog nenadoknadivog gubitka duboko suosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih, navodi

Cvijanović: Saučešće. Dejan Rakita/PIXSELL

R. U.

prije 28 minuta

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus, u Ruskoj Federaciji

- Sa žaljenjem sam primila vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili planinari iz Bosne i Hercegovine. Zbog nenadoknadivog gubitka duboko suosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih i upućujem im izraze saučešća - poručuje Cvijanović.

Na usponu na vrh Elbrus na Kavkazu smrtno je stradalo pet alpinista iz Zenice. Druga ekspedicija sa alpinistima većinom iz Hercegovine je ranije odustala od uspona. 

# SAUČEŠĆE
# ALPINISTI
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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