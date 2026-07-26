Strahovit sudar tri vozila i motocikla na bh. putu: Pet osoba povrijeđeno

Pet osoba lakše je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Krupa na Vrbasu kod Banje Luke.

U nesreći su učestvovala tri putnička vozila i jedan motocikl, a zbog uviđaja saobraćaj je bio obustavljen na dijelu magistralnog puta.

- U toku je uviđaj saobraćajne nesreće koja se dogodila danas oko 12.55 sati na magistralnom putu MI-101, u mjestu Krupa na Vrbasu, u kojoj su učestvovala tri putnička automobila i motocikl, a pet osoba je zadobilo povrede - saopćeno je iz Policijske uprave Banja Luka, prenosi ATV.

Kako su naveli iz policije, saobraćaj je obustavljen na lokacijama most u Karanovcu i raskrsnica prema Manjači, poznata kao "Nula".

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.