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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Strahovit sudar tri vozila i motocikla na bh. putu: Pet osoba povrijeđeno

U nesreći su učestvovala tri putnička vozila i jedan motocikl, a zbog uviđaja saobraćaj je bio obustavljen na dijelu magistralnog puta

Mjesto nesreće. Srpskainfo

M. Až.

prije 1 sat 34 minute

Pet osoba lakše je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Krupa na Vrbasu kod Banje Luke.

U nesreći su učestvovala tri putnička vozila i jedan motocikl, a zbog uviđaja saobraćaj je bio obustavljen na dijelu magistralnog puta.

- U toku je uviđaj saobraćajne nesreće koja se dogodila danas oko 12.55 sati na magistralnom putu MI-101, u mjestu Krupa na Vrbasu, u kojoj su učestvovala tri putnička automobila i motocikl, a pet osoba je zadobilo povrede - saopćeno je iz Policijske uprave Banja Luka, prenosi ATV.

Kako su naveli iz policije, saobraćaj je obustavljen na lokacijama most u Karanovcu i raskrsnica prema Manjači, poznata kao "Nula".

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SUDAR
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