Zehrudin Isaković za "Avaz" o pogibiji bh. planinara na Elbrusu: Pri usponu ka vrhu dogodio im se "bijeli dan", uhvaćeni su u mat poziciji

Novinar, publicista i planinar Zehrudin Isaković za "Avaz" je govorio povodom pogibije pet bh. planinara na planini Elbrus u Rusiji, ističući da im se pri usponu ka vrhu dogodio fenomen te planine, odnosno "bijeli dan".

- Još uvijek nisam na potpun način procesuirao ovu beskrajno tužnu vijest koju smo dobili sa Elbrusa. Sigurno će trebati mjeseci da se to sve slegne nekako i da to prihvatimo kao činjenicu. Želim naglasiti da je ovo najveća tragedija u historiji bh. planinarstva - rekao je Isaković.

Kao što javnost zna, dodao je, riječ je o sedmočlanoj ekipi iz koje je pet planinara iz Zenice poginulo.

- Oni su se već duže vremena pripremali za tu planinu i živjeli striktno baš za nju posljednjih godinu dana. Vjerujem da su čitali mnoge članke o njoj, da su se pripremali i živjeli svoj san. Nažalost, taj san je, evo, prekinut na tragičan način - kazao je on.

Strašno nevrijeme na 5.000 metara visine

Podsjeća da je dosad poznato da ih je strašno nevrijeme zateklo na visini oko 5.000 metara što su, kaže, već jako ozbiljne zone i sa stanovišta utjecaja nedostatka kiseonika.

- Elbrus je poznat kao planina sa ekstremno brzom izmjenom vremenskih prilika i sa izuzetno snažnim vjetrovima. Ovaj put se dogodio jedan fenomen planine Elbrus a to je "bijeli dan", to znači kada se zapravo sastave nebo i oblaci sa planinom koja je bijela. Sve postane beskrajno bijelo i u toj situaciji je nemoguće da znate u kojem pravcu se krećete.

E, kad u takvoj situaciji još imate vjetar od 70 km/h koji valja sve pred sobom, onda čitaoci mogu pretpostaviti i zamisliti tu tešku situaciju. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo - rekao je Isaković za "Avaz".

Upitan o tome da s obzirom na to da jak vjetar na Elbrusu dvostruko smanji temperaturu u kratkom roku, je li moguće da je došlo do smrzavanja planinara, Isaković je kazao:

- Da, mislim da se to dogodilo. Mislim da su ih teški vremenski uslovi pokosili. Jedan od gorskih spasavalaca iz grupe krenuo je u dolinu da alarmira gorsku službu spašavanja te regije Kavkaza i oni su krenuli. Međutim, čak i oni koji su iskusni i poznaju teren, privremeno su morali odustati od potrage respektujući to snažno nevrijeme da ne bi i oni postali dio njihove žrtve.

Ostali članovi ekspedicije su ostali na planini i samo je jedan od njih preživio, moj prijatelj i kolega Haris Adilović. Dakle, uzrok tragedije je vrlo nagla izmjena vremena i strašno razorni uslovi na planini - zaključio je Isaković.

Tehnički nezahtjevna planina

Pojašnjava da se "bijeli dan" dogodio tokom njihovog uspona.

- Vrijeme se pogoršavalo. Iz želje da se popnu, nastavljali su uspon i došlo je do nagle promjene vremena koja ih je uhvatila u mat poziciji - kazao je on.

Spominje se da je Elbrus zapravo ugašeni vulkan, a naš sagovornik ističe da to ukazuje na geografiju planine koja je, kaže, relativno lagana za popeti se.

- To je jedna od zamki Elbrusa, koji je tehnički nezahtjevna planina. Sa samog stanovišta uspona mogu i čak manje vješti planinari da se popnu. Strmine nisu ekstrenne i od opreme su potrebne dereze i cepin, znanje njihovog korištenja, i lijepo vrijeme - istakao je.