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JEZIV ZLOČIN

Ubio partnericu pa sebe: Policija zatekla užasavajuću scenu, dvorište bilo puno krvi

Policija je nakon poziva članova porodice izašla na teren, gdje je zatekla jeziv prizor

MUP Srbije. Mateja Beljan / Telegraf.rs

M. Až.

prije 21 minutu

Mlađi muškarac ubio je vanbračnu partnericu, a potom izvršio samoubistvo u selu kod Bora.

Stravičan zločin, prema nezvaničnim informacijama Telegrafa, dogodio se danas poslijepodne u njihovoj porodičnoj kući u selu Gornjane.

Policija je nakon poziva članova porodice izašla na teren, gdje je zatekla jeziv prizor. U dvorištu su pronađena tijela muškarca i žene, kao i tragovi krvi.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je riječ o ubistvu i samoubistvu. Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

# SRBIJA
# UBISTVO
# SAMOUBISTVO
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