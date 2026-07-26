Ubio partnericu pa sebe: Policija zatekla užasavajuću scenu, dvorište bilo puno krvi

Mlađi muškarac ubio je vanbračnu partnericu, a potom izvršio samoubistvo u selu kod Bora.

Stravičan zločin, prema nezvaničnim informacijama Telegrafa, dogodio se danas poslijepodne u njihovoj porodičnoj kući u selu Gornjane.

Policija je nakon poziva članova porodice izašla na teren, gdje je zatekla jeziv prizor. U dvorištu su pronađena tijela muškarca i žene, kao i tragovi krvi.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je riječ o ubistvu i samoubistvu. Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.