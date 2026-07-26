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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Dvojica motociklista povrijeđena u nesreći na Kobiljoj Glavi, obustavljen saobraćaj

Povrijeđeni su prevezeni u Centar urgentne medicine KCUS-a

Sudarili su se automobil i dva motocikla. Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

N. J.

prije 59 minuta

Dvojica motociklista povrijeđena su u saobraćajnoj nesreći koja se u 18:45 sati dogodila u sarajevskom naselju Kobilja Glava, potvrđeno je za "Avaz" u Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevo.

- U nesreći su učestvovali automobil i dva motocikla. Dvije osobe koje su upravljale motociklima su povrijeđene i prevezene u Centar urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) - rekao je dežurni operativni MUP-a KS.

Saobraćaj je, kako je dodao, nakon nesreće obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.

# MOTOCIKLISTI
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MUP KS
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