Uznemirujuće / Pojavio se snimak evakuacije tijela dvojice zeničkih planinara

Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije objavilo je videosnimak s planine Elbrus koji prikazuje izuzetno teške vremenske uslove u kojima se nastavlja akcija izvlačenja tijela učesnika ekspedicije stradalih tokom uspona na najviši vrh Evrope.

Na snimku se vidi više od deset pripadnika spasilačkih službi na području pogođenom snažnom mećavom i jakim udarima vjetra, dok je vidljivost na pojedinim dijelovima planine gotovo potpuno smanjena.

- Spasioci ruskog Ministarstva za vanredne situacije pronašli su tijela dvojice planinara, prebacili ih na proplanak Azau i predali ih istražnom timu za provođenje zakona. U današnjim operacijama učestvovalo je 16 osoba: spasioci iz Jedinice za traganje i spašavanje na velikim visinama Elbrus, spasioci iz Centra "Vođa", spasioci iz "Kavkaz.RF" i lokalni vodiči - naveli su.

Spasioci su ranije tokom dana evakuisali tijela dvojice alpinista do poljane Azau, gdje su ih predali istražno-operativnoj grupi nadležnih organa.

Riječ je o tijelima zeničkih planinara Nermina Talama (44) i Almira Krivdića (63).

Podsjećamo, u tragediji na Elbrusu stradalo je pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Pored Talama i Krivdića, život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović i Denis Okanović.

Planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli su tragediju i trenutno se nalaze u bolnici, gdje im se pruža ljekarska pomoć.