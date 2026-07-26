Ovo je Maja (31) koju je ubio nevjenčani suprug

Policija je nakon poziva članova porodice zatekla jeziv prizor. Dvorište i kuća bili su puni krvi, a tijelo Maje P. pronađeno je u predsoblju. Tokom pretrage domaćinstva pronađeno je i tijelo Vladimira S., koje je, prema nezvaničnim informacijama, visilo na tavanu štale.

Maja P. (31) ubijena je danas u selu Gornjane kod Bora, a za ubistvo je, prema prvim informacijama, osumnjičen njen nevjenčani suprug Vladimir S. (29), koji je nakon zločina izvršio samoubistvo.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, Maja P. je prije smrti uspjela pozvati supruga svoje sestre i reći mu da je nevjenčani suprug tuče, nakon čega je on odmah obavijestio policiju. Po dolasku na mjesto događaja, policijska patrola je, navodno, u domaćinstvu zatekla Majinog i Vladimirovog oca.

Za sada nije poznato šta je prethodilo ovoj tragediji, a prema nezvaničnim informacijama, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici.

Kuća je bila pod videonadzorom, a očekuje se da će snimci pomoći istražiocima u rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.