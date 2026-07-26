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JEZIV ZLOČIN

Ovo je Maja (31) koju je ubio nevjenčani suprug

Dvorište i kuća bili su puni krvi, a tijelo Maje P. pronađeno je u predsoblju

Maja: Ubio je nevjenčani suprug. Facebook

M. Až.

prije 26 minuta

Maja P. (31) ubijena je danas u selu Gornjane kod Bora, a za ubistvo je, prema prvim informacijama, osumnjičen njen nevjenčani suprug Vladimir S. (29), koji je nakon zločina izvršio samoubistvo.

Policija je nakon poziva članova porodice zatekla jeziv prizor. Dvorište i kuća bili su puni krvi, a tijelo Maje P. pronađeno je u predsoblju. Tokom pretrage domaćinstva pronađeno je i tijelo Vladimira S., koje je, prema nezvaničnim informacijama, visilo na tavanu štale.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, Maja P. je prije smrti uspjela pozvati supruga svoje sestre i reći mu da je nevjenčani suprug tuče, nakon čega je on odmah obavijestio policiju. Po dolasku na mjesto događaja, policijska patrola je, navodno, u domaćinstvu zatekla Majinog i Vladimirovog oca.

Za sada nije poznato šta je prethodilo ovoj tragediji, a prema nezvaničnim informacijama, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici.

Kuća je bila pod videonadzorom, a očekuje se da će snimci pomoći istražiocima u rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

# SRBIJA
# UBISTVO
# BOR
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