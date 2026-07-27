Preživjeli planinar Haris Adilović otkrio glavni uzrok tragedije na Elbrusu: Nije nam nedostajalo pripreme

Plaininar Haris Adilović koji je preživio tragediju na Elbrusu govorio je za ruske medije o tome šta se događalo pri usponu bh. ekspedicije prema vrhu.

On je za rusku Izvestiju rekao da je do tragedije u kojoj je poginulo pet planinara iz Zenice došlo zbog pogrešne vremenske prognoze, a ne zbog nedovoljne pripreme grupe.

Kazao je i da grupa nije imala lokalnog vodiča, ali da to nije razlog što su se neke stvari desile. Istakao je da su se poteškoće pojavile od početka uspona te da je jednom od učesnika bilo hladno što je natjeralo vodeći tim da se okrene.

- Drugi tim je nastavio penjanje, ali nakon 100-150 metara i mi smo odlučili odustati od uspona. Vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora, pa smo se odlučili vratiti - kazao je.