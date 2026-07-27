Lažno prijavili oštećenje Audija radi naplate osiguranja, uhapšeni partneri

Policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PS Travnik i PU Travnik uspješno su rasvijetlili krivična djela „Lažno prijavljivanje“ i „Zloupotreba osiguranja“.

Kako je saopćeno iz MUP-a SBK, 26.07.2026. godine, oko 09:10 sati, u PS Travnik telefonom se obratio S.O., rođen 1996. godine iz Travnika.

Prijavio je da je u mjestu Babanovac, općina Travnik, primijetio oštećenja na putničkom motornom vozilu marke Audi, koje je u vlasništvu njegove vanbračne partnerice B.D., rođene 1996. godine iz Republike Srbije.

Postupajući po prijavi, policijska patrola PI Babanovac sačinila je službenu zabilješku, nakon čega su na lice mjesta izašli policijski službenici OKP-a PS, OKP-a PU Travnik, kao i rukovodni službenici navedene PS/PU Travnik, te uz saglasnost dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, izvršili uviđaj. Uviđajnim radnjama utvrđen je nesklad i nepodudarnost izjave podnosioca prijave sa samom dinamikom događaja, zbog čega su S.O. i B.D. sprovedeni u prostorije PS Travnik radi kriminalističke obrade. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili navedena krivična djela u sticaju, lica S.O. i B.D. lišena su slobode.

Protiv osumnjičenih lica nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Travnik bit će dostavljen izvještaj o počinjenju krivičnih djela, saopćeno je.