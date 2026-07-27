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Iz tekije u Zenici ukradeni alat i kofer s 1.800 KM

Izvršen je uviđaj od strane uviđajne ekipe OKP PU I uz upoznavanje dežurnog tužioca

MUP ZDK. Facebook

A. O.

prije 27 minuta

Dežurnoj službi Policijske stanice Centar, 26.07.2026. godine u 09:25 sati obratio se S.DŽ, iz Zenice, koji je prijavio da je u mjestu Pehare, Grad Zenica, u periodu od 25.07. od 18:00 sati do 26.07.2026 godine, do momenta prijave, od strane NN lica, izvršeno krivično djelo ''Teška krađa'' iz vjerskog objekta (Tekija).

Tom prilikom otuđen je građevinski alat i jedan kofer, u kojem se nalazio novac u iznosu od 1,800 KM.

Izvršen je uviđaj od strane uviđajne ekipe OKP PU I uz upoznavanje dežurnog tužioca.

# ZENICA
# MUP ZDK
# TEKIJA
# TEŠKA KRAĐA
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