Iz tekije u Zenici ukradeni alat i kofer s 1.800 KM

Dežurnoj službi Policijske stanice Centar, 26.07.2026. godine u 09:25 sati obratio se S.DŽ, iz Zenice, koji je prijavio da je u mjestu Pehare, Grad Zenica, u periodu od 25.07. od 18:00 sati do 26.07.2026 godine, do momenta prijave, od strane NN lica, izvršeno krivično djelo ''Teška krađa'' iz vjerskog objekta (Tekija).

Tom prilikom otuđen je građevinski alat i jedan kofer, u kojem se nalazio novac u iznosu od 1,800 KM.

Izvršen je uviđaj od strane uviđajne ekipe OKP PU I uz upoznavanje dežurnog tužioca.