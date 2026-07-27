Policija u Zenici pronašla drogu kod 29-godišnjaka

Policija je kod jedne osobe iz Zenice 26.07.2026. godine u 21:45 sati, u ulici Ričićki put, Grad Zenica pronašli drogu.

Riječ je o osobi inicijala S.A. (1997) iz Zenice koji se sumnjiči za krivično djelo ''Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga''.

Prilikom pregleda od strane policijskih službenika kod navedenog lica pronađena materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Lice lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje. Nad licem zavedena kriminalistička obrada. O svemu obaviješten dežurni tužilac, saopćeno je iz MUP-a ZDK.