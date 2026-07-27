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Napad ispred ugostiteljskog objekta u Goraždu: Trojica muškaraca nasrnula na jednu osobu

O svemu su upoznati i policijski službenici Sektora kriminalističke policije, kao i dežurni kantonalni tužilac

MUP BPK. Vlada BPK Goražde

A. O.

prije 1 sat 27 minuta

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tokom vikenda prijavljen je slučaj fizičkog napada ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru Goražda.

Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a BPK Goražde, dežurnoj službi Policijske stanice Goražde obratila se osoba iz Goražda koja je prijavila da je u ulici Trg branilaca, ispred ugostiteljskog objekta, fizički napadnuta od strane tri osobe, također iz Goražda.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su obavili provjere i prikupili informacije o prijavljenom događaju.

O svemu su upoznati i policijski službenici Sektora kriminalističke policije, kao i dežurni kantonalni tužilac.

Daljnji rad na rasvjetljavanju događaja, kao i kvalifikacija krivičnog djela, trenutno su u toku.

# GORAŽDE
# TUČNJAVA
# MUP BPK
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