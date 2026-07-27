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VLASNIK KLUBA "SCORPIO"

Video / Edin Durmo o stradalim planinarima: Meliha, Denis i Alma su prošli moju školu, dobro sam ih poznavao

Još uvijek mislim da nismo svjesni veličine te tragedije, izjavio je Durmo

Edin Durmo - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 9 minuta

Edin Durmo, osnivač i vlasnik kluba ekstremnih sportova „Scorpio“, govorio je za „Avaz“ o tragediji koja je zadesila bh. planinare u Rusiji u kojoj je stradalo pet osoba iz Zenice.

On nam je otkrio da je poznavao stradale planinare i da su neke treninge radili kod njega. Kazao je da je skupa oprema velika zamka i ispričao da se on na Elbrus penjao još prije 40 godina u sklopu jugoslovenske ekspedicije.

- Svi smo mi u nevjerici dočekali tu prvu vijest. To je bio ogroman šok. Da budem iskren već nakon dva dana kada se to desilo, to je i dalje nevjerica. Još uvijek mislim da nismo svjesni veličine te tragedije. Činjenica je da je to najveća tragedija u historiji planinarstva u Bosni i Hercegovini – istakao je Durmo za „Avaz“.

Dodao je da je još tužnije što se desilo na planini koja je daleko i koja ima svoju simboliku. 

Razočaran je nekim komentarima na društvenim mrežama, kaže da su užasni i postavlja pitanje gdje je nestala empatija. Kaže da se boji da su ih unutrašnji poriv i jaka želja gurali da idu dalje. Ističe da se rizik nikada ne može isključiti.

Kompletnu njegovu izjavu pogledajte u videosnimku koji je zabilježio reporter „Avaza“. 

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# PLANINARI
# ELBRUS
# TRAGEDIJA
# RUSIJA
# BIH
# EDIN DURMO
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