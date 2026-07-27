Video / Edin Durmo o stradalim planinarima: Meliha, Denis i Alma su prošli moju školu, dobro sam ih poznavao

Edin Durmo, osnivač i vlasnik kluba ekstremnih sportova „Scorpio“, govorio je za „Avaz“ o tragediji koja je zadesila bh. planinare u Rusiji u kojoj je stradalo pet osoba iz Zenice. On nam je otkrio da je poznavao stradale planinare i da su neke treninge radili kod njega. Kazao je da je skupa oprema velika zamka i ispričao da se on na Elbrus penjao još prije 40 godina u sklopu jugoslovenske ekspedicije.

- Svi smo mi u nevjerici dočekali tu prvu vijest. To je bio ogroman šok. Da budem iskren već nakon dva dana kada se to desilo, to je i dalje nevjerica. Još uvijek mislim da nismo svjesni veličine te tragedije. Činjenica je da je to najveća tragedija u historiji planinarstva u Bosni i Hercegovini – istakao je Durmo za „Avaz“.