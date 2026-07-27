Admir Arnautović: Nail Jusić optužen za trgovinu utjecajem, zloupotrebu položaja i sporne diplome

Portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović dao je izjavu za medije nakon podizanja optužnice protiv Naila Jusića iz Živinica.
VIŠE OD 500 DOKAZA
Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je podstrekavao i uticao odgovornu osobu Internacionalnog univerziteta u Goraždu da sačini određene diplome
Arnautović: Devet tačaka optužnice. Avaz
Portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović dao je izjavu za medije nakon podizanja optužnice protiv Naila Jusića iz Živinica.
- Radi se o devet tačaka optužnice. Optužen je za sticaj da je počinio krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, pet krivičnih djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i za podstrekavanje počinjenja krivičnog djela krivotvorenje službene javne isprave. On se optužnicom tereti za period od 2016. do 2025. godine, da je ili zloupotrebom položaja ili ovlaštenja s jedne strane ili korištenjem svog društvenog i političkog utjecaja, koji je imao obavljajući funkcije vijećnika i predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinica, ali i odgovorne osobe u Živinicama, dakle da je koristeći taj društveni i politički utjecaj počinio navedena krivična djela, naročito kad govorimo o trgovini utjecajem – istakao je Arnautović.
Dodao je da se Jusić optužnicom tereti za pogodovanje više osoba za zapošljavanje u ustanovama i preduzećima u Živinicama, pogodovanje dvije osobe za njihovo imenovanje, jedna u Gradsku izbornu komisiju, druga u Stručnu komisiju Gradskog vijeća Živinica, pokušaj pogodovanja jednoj osobi za ostvarivanje prava vlasništva na jednom građevinskom zemljištu.
Također, na teret mu se stavlja da je sačinjavao lažne i neistinite podatke o svom prisustvu na poslu i na taj način pribavljao korist.
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
- Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je podstrekavao i uticao odgovornu osobu Internacionalnog univerziteta u Goraždu da sačini određene diplome i prateću materijalnu dokumentaciju uz diplome da je pet osoba završilo prvi ciklus dodiplomskog studija na ovom univerzitetu, a te osobe niti su dolazile na Univerzitet, niti su prisustvovale predavanjima, niti su polagali ispite. Od toga se radi o tri člana njegove porodice i još dvije osobe, uz to da su te osobe koristile tu materijalnu dokumentaciju, odnosno diplome, prilikom svog zapošljavanja i jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je podstrekavao, odnosno posredovao kod odgovorne osobe u Domu zdravlja u Živinicama da zaposli sa tom diplomom njegovog sina na mjesto psihologa – istakao je Arnautović medijima.
PREDSJEDAVAJUĆI GV ŽIVINICA
PREDSJEDAVAJUĆI GV ŽIVINICA
Dodao je da su ovu istragu provodili sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona te je ova optužnica potkrijepljena sa više od 500 materijalnih dokaza, uključujući brojnu materijalnu dokumentaciju, koja prati tih 500 materijalnih dokaza.
- Tužilaštvo je također Općinskom sudu u Živinicama tražilo i predložilo da se Jusiću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku. Nakon potvrđivanja optužnice u ovom slučaju, obzirom na ova krivična djela, to je do jedne godine i šest mjeseci, naravno sa rokom provjere dva mjeseca opravdanosti tog pritvora. Isto tako, u samoj optužnici predloženo je samom Jusiću da se uvedu, odnosno izreknu sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcija, u ovom konkretno slučaju, predsjedavajućeg Gradskog vijeća u Živinicama ili pomoćnika direktora za sestrinstvo u periodu od deset godina. Mi u narednom periodu očekujemo odluku Općinskog suda u Živinicama i nakon potvrđivanja optužnice, Tužilaštvo će pristupiti glavnom pretresu – navodi Arnautović.
KANTONALNO TUŽILAŠTVO TK
KANTONALNO TUŽILAŠTVO TK
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