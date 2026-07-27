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VIŠE OD 500 DOKAZA

Admir Arnautović: Nail Jusić optužen za trgovinu utjecajem, zloupotrebu položaja i sporne diplome

Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je podstrekavao i uticao odgovornu osobu Internacionalnog univerziteta u Goraždu da sačini određene diplome

Arnautović: Devet tačaka optužnice. Avaz

A. B.

prije 26 minuta

Portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović dao je izjavu za medije nakon podizanja optužnice protiv Naila Jusića iz Živinica.

- Radi se o devet tačaka optužnice. Optužen je za sticaj da je počinio krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, pet krivičnih djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i za podstrekavanje počinjenja krivičnog djela krivotvorenje službene javne isprave. On se optužnicom tereti za period od 2016. do 2025. godine, da je ili zloupotrebom položaja ili ovlaštenja s jedne strane ili korištenjem svog društvenog i političkog utjecaja, koji je imao obavljajući funkcije vijećnika i predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinica, ali i odgovorne osobe u Živinicama, dakle da je koristeći taj društveni i politički utjecaj počinio navedena krivična djela, naročito kad govorimo o trgovini utjecajem – istakao je Arnautović.

Dodao je da se Jusić optužnicom tereti za pogodovanje više osoba za zapošljavanje u ustanovama i preduzećima u Živinicama, pogodovanje dvije osobe za njihovo imenovanje, jedna u Gradsku izbornu komisiju, druga u Stručnu komisiju Gradskog vijeća Živinica, pokušaj pogodovanja jednoj osobi za ostvarivanje prava vlasništva na jednom građevinskom zemljištu. 

Također, na teret mu se stavlja da je sačinjavao lažne i neistinite podatke o svom prisustvu na poslu i na taj način pribavljao korist.

- Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je podstrekavao i uticao odgovornu osobu Internacionalnog univerziteta u Goraždu da sačini određene diplome i prateću materijalnu dokumentaciju uz diplome da je pet osoba završilo prvi ciklus dodiplomskog studija na ovom univerzitetu, a te osobe niti su dolazile na Univerzitet, niti su prisustvovale predavanjima, niti su polagali ispite. Od toga se radi o tri člana njegove porodice i još dvije osobe, uz to da su te osobe koristile tu materijalnu dokumentaciju, odnosno diplome, prilikom svog zapošljavanja i jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je podstrekavao, odnosno posredovao kod odgovorne osobe u Domu zdravlja u Živinicama da zaposli sa tom diplomom njegovog sina na mjesto psihologa – istakao je Arnautović medijima.

Dodao je da su ovu istragu provodili sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona te je ova optužnica potkrijepljena sa više od 500 materijalnih dokaza, uključujući brojnu materijalnu dokumentaciju, koja prati tih 500 materijalnih dokaza.

- Tužilaštvo je također Općinskom sudu u Živinicama tražilo i predložilo da se Jusiću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku. Nakon potvrđivanja optužnice u ovom slučaju, obzirom na ova krivična djela, to je do jedne godine i šest mjeseci, naravno sa rokom provjere dva mjeseca opravdanosti tog pritvora. Isto tako, u samoj optužnici predloženo je samom Jusiću da se uvedu, odnosno izreknu sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcija, u ovom konkretno slučaju, predsjedavajućeg Gradskog vijeća u Živinicama ili pomoćnika direktora za sestrinstvo u periodu od deset godina. Mi u narednom periodu očekujemo odluku Općinskog suda u Živinicama i nakon potvrđivanja optužnice, Tužilaštvo će pristupiti glavnom pretresu – navodi Arnautović. 

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# OPTUŽNICA
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLANSKOG KANTONA
# ADMIR ARNAUTOVIĆ
# NAIL JUSIĆ
# ŽIVINICE
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